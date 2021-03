A partir desta segunda-feira (22), o Hospital Júlia Kubitschek (HJK), no bairro Milionários, no Barreiro, em Belo Horizonte, irá atender exclusivamente casos suspeitos e confirmados da Covid-19. A unidade conta com 59 leitos de terapia intensiva, 203 vagas de enfermaria para adultos e 10 de enfermaria obstétrica.

Com a mudança, o hospital não terá pronto atendimento clínico, seguindo apenas com a maternidade de porta aberta para casos de urgência. O setor é referência para gestantes e puérperas suspeitas ou confirmadas para a enfermidade causada pelo coronavírus.

Nessa sexta-feira (19), ocasião em que foi divulgado o boletim epidemiológico mais recente sobre a situação da Covid em BH, a ocupação de leitos de terapia intensiva para atendimento de Covid-19 na rede pública e suplementar de BH chegou a 100,8%. Naquele dia, a PBH anunciou a abertura de mais 29 leitos de UTI para o sistema.

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a mudança ocorrerá após solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte para ampliação da oferta de leitos exclusivos aos pacientes com Covid e foi necessária diante do aumento expressivo de casos registrado nos últimos dias.

Ainda conforme a instituição, os pacientes egressos do próprio hospital ou da Central de Regulação serão temporariamente transferidos para a Unidade Alternativa de Assistência à Saúde Galba Velloso, na Gameleira, na região Leste de BH, centro que cumpre papel de retaguarda no cenário pandêmico; ou, conforme o caso clínico, para o Hospital Alberto Cavalcanti, no Padre Eustáquio (Oeste), ambos da Fhemig.

Desde outubro de 2020, o Galba Velloso teve o foco de atendimento modificado para acolher, de forma temporária, pacientes das linhas de cuidado de doenças infecciosas e doenças respiratórias provenientes dos hospitais Eduardo de Menezes e Júlia Kubitschek, que tiveram seus leitos redirecionados para atender aos casos agudos de coronavírus.

"A Unidade Alternativa de Assistência à Saúde Galba Velloso (UAAS-GV) ainda receberá pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que estão nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) por motivos clínicos diversos. O objetivo é contribuir para minimizar o impacto da reversão de leitos para covid-19 e garantir o atendimento de outros agravos que também preocupam a Saúde Pública", informou a Fhemig, em nota.

Os demais casos clínicos que necessitem de atendimento específico serão absorvidos pela rede municipal da capital, conforme alinhamento com a Secretaria Municipal de Saúde.

Leia mais:

Anvisa autoriza importação de medicamentos não regularizados; medida vale para produtos prioritários

Governo entrega mais 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19

Autoconhecimento para prosperar: app leva bem-estar emocional e motivação para as empresas