Suspeita de sarampo causou transtornos em mais uma unidade de saúde em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (4). O pronto atendimento infantil do Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, precisou ficar fechado por algumas horas após um paciente, que já teve alta, apresentar sintomas da doença.

A administração do hospital confirmou a suspensão do atendimento, conforme as recomendações do Ministério da Saúde. “O protocolo de segurança foi colocado em prática para evitar infecção cruzada e o caso suspeito já recebeu alta. O atendimento se encontra normalizado”, diz o comunicado.

