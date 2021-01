Uma senhora de 60 anos morreu soterrada nesta segunda-feira (4) em Muriaé, na Zona da Mata, após o deslizamento de um talude por conta das chuvas na região. Segundo o Corpo de Bombeiros, o marido dela sobreviveu e foi encaminhado a um hospital da cidade.

Conforme a corporação, no momento do desabamento, apenas os dois estavam na casa, que fica na frente do talude. Não há informações sobre o estado de saúde da outra vítima. Os militares e a Defesa Civil ainda estão no local.

Ao todo, oito pessoas já perderam a vida durante o período chuvoso em Minas. A primeira vítima foi confirmada em 25 de outubro, em Carmo do Rio Claro, no Sul do Estado. Um homem de 22 anos não resistiu ao ser atingido por um raio durante forte tempestade.

Depois, em 19 de novembro, um adolescente de 17 anos morreu após ser arrastado por uma enxurrada e engolido por um bueiro em Pedras de Maria da Cruz, na região Norte do Estado. O corpo foi encontrado a cerca de oito quilômetros do local em que desapareceu.

Cabeça d'água

No sábado (2), duas mulheres morreram após serem arrastadas por uma cabeça d’água em uma cachoeira de Capitólio, no Sul de Minas. Dezesseis pessoas foram socorridas após o incidente, sendo 11 delas foram retiradas por helicóptero e outras cinco pelas equipes em terra.

Nesta segunda-feira, os militares retomaram as buscas pelo corpo de um rapaz de 23 anos, que segundo uma das pessoas resgatadas, teria sido visto boiando e sendo arrastado pela correnteza sem nenhuma reação. A corporação não descarta a possibilidade de outra pessoa ter morrido no incidente.

Homem é levado pela correnteza

Também no sábado, um homem de 37 anos desapareceu após escorregar e cair no rio Cipó, em Santana do Riacho, na região Central. O corpo da vítima foi encontrado pelos bombeiros na manhã desse domingo (3). De acordo com as informações de um amigo da vítima, os dois estavam caminhando pelas margens do rio quando o homem escorreu e desapareceu.

Bicicleta e moto

Ainda no sábado, um adolescente de 13 anos morreu após ser arrastado pela chuva enquanto andava de bicicleta na rua Líbero Badaró, no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha. A intensidade da enxurrada arrastou a bicicleta, que só parou sob um veículo estacionado na via. Os socorristas conseguiram acessar a criança, mas ela já estava inconsciente, provavelmente asfixiada pela água.

Além disso, na noite de sexta-feira (1º), Roberto Carlos Barbosa, de 51 anos, ex-jogador de futebol conhecido como “Betinho Muxiba”, conduzia uma motocicleta em uma ponte alagada, em São João do Glória, Zona da Mata, quando foi arrastado pela enxurrada. O corpo foi encontrado a um quilômetro do trajeto da água, em uma área de várzea.

*Com André Santos

