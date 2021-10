Um homem de 67 anos foi morto dentro de casa no bairro Novo Aarão Reis, região Norte de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (29). Militares encontraram o corpo com ferimentos por arma branca e em estado de rigidez cadavérica.

A PM foi acionada por volta das 19h e constatou aglomeração ao redor da residência onde o crime foi cometido. O idoso foi encontrado no chão, com vísceras expostas, ferimentos no braço, tórax e abdômen, além de sinais de mutilação no órgão genital.

Segundo os militares, na região onde ocorreu o homicídio “prevalece a lei do silêncio” e não foi possível levantar informações sobre motivo e autoria do assassinato.

A filha da vítima afirmou ter conversado por telefone com o pai no início da tarde e não percebeu sinais de nervosismo ou qualquer mudança de humor. O celular do idoso não foi encontrado na cena do crime e, ao tentar contatá-lo, os policiais não tiveram sucesso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e a ocorrência foi encerrada na 3ª Delegacia Especializada em Homicídios, em Venda Nova. Até a finalização desta reportagem, ninguém foi preso.

