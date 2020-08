Viçosa, na Zona da Mata mineira, registrou neste sábado (15) a primeira morte em decorrência de Covid-19. Trata-se de um idoso de 91 anos, que estava internado com diagnóstico de pneumonia.

De acordo com a prefeitura da cidade, o homem apresentou os primeiros sintomas em 8 de agosto. No dia 12, ele foi internado na UTI do Hospital São Sebastião. Porém, noite da última sexta-feira (14), o estado de saúde dele piorou e o idoso foi encaminhado para o Hospital São João Batista, que atende pacientes suspeitos e confirmados com o vírus.

Ainda conforme a administração municipal, Viçosa tem 214 casos positivos da doença. Ao todo, 148 pessoas se recuperaram e 65 ainda seguem sendo acompanhadas.

Estado

Minas Gerais registrou 88 óbitos e 2.888 casos do novo coronavírus em 24 horas, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) neste domingo (16). O Estado soma agora 4.132 falecimentos e 174.402 infectados pela doença.

Atualmente, de acordo com o executivo estadual, 29.187 pacientes infectados com o vírus estão sendo acompanhados por equipes médicas, seja em isolamento domiciliar ou internação hospitalar. Desde o início da pandemia, em março deste ano, 141.083 pessoas que contraíram a enfermidade se livraram do vírus e são consideradas recuperadas.

