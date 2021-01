Um homem de 63 anos ficou desalojado após a laje da casa em que mora desabar, nessa segunda-feira (4), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava sozinho no imóvel e não se feriu. A Defesa Civil foi acionada e o local interditado.

Conforme a corporação, o desmoronamento aconteceu por volta das 21h. Quatro viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência. A fiação elétrica da residência ficou danificada e a Defesa Civil orientou o morador a não permanecer na casa.

Segundo relatos, não chovia na hora do incidente. No entanto, as paredes do quarto já estavam molhadas por conta das precipitações dos dias anteriores. A suspeita é que a estrutura não aguentou e cedeu.

De acordo com o órgão, o imóvel já estava com escoras há aproximadamente um ano, entretanto não havia abertura de ocorrência para avaliação da Defesa Civil do município. Por ser uma construção antiga, a casa deverá ser demolida. Há outras três casas no lote, mas não foram danificadas.

Sem lugar para dormir, Flávio Lucas Correia deve ficar na casa de um filho nos próximos dias. A Defesa Civil de Ibirité acompanhou o morador para retirada dos pertences pessoais, e o encaminhou para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

Equipes da prefeitura ainda estão no local. Em nota, a Defesa Civil informou que após a finalização da vistoria, um laudo será enviado para a secretaria de Desenvolvimento Social, que irá realizar o acompanhamento da família e avaliação para a inclusão no auxílio aluguel.

