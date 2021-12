Um idoso de 72 anos perdeu o controle do carro que dirigia e invadiu uma farmácia na tarde dessa segunda-feira (13) na região do Barreiro, em BH. Apesar do susto, ninguém se feriu no acidente.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso cedeu a preferência a outro motorista no cruzamento, mas perdeu o controle do veículo na sequência e invadiu a drogaria. A vidraça do estabelecimento ficou destruída, e itens da loja foram atingidos, dentre eles alguns pacotes de ração.

Os militares confirmaram que nenhuma pessoa que estava no local foi atingida. O motorista também não precisou de socorro médico. Ainda não se sabe se o condutor teria passado mal antes do acidente. O prejuízo ainda será contabilizado pela drogaria.

Leia mais:

BH e mais 614 cidades de Minas estão sob alerta de forte chuva nesta terça; veja lista

Loja de conserto de eletrônicos pega fogo no Centro de BH