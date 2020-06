Idosos que moram em instituições de longa permanência e que apresentam quadros leves de doenças respiratórias ou outros sintomas brandos da Covid-19, ganharam um local especial para serem acompanhados. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que implantou um serviço provisório e emergencial, ao lado da UPA Venda, para atender os pacientes.

O local conta com médicos, enfermeiros 24 horas por dia, além de alimentação, camas e enxoval. Com a transferência, o executivo quer evitar o contágio do novo coronavírus dentro dos asilos da cidade. O acolhimento no espaço deve durar cerca de 15 dias para cada pessoa encaminhada.

O serviço irá acolher idosos que vivem em instituições filantrópicas que são conveniadas com a prefeitura. "O encaminhamento será feito pelos centros de saúde", explicou o executivo.

Assistência

Nesta semana, moradores de rua da capital que apresentarem sintomas de Covid-19 começaram a ser testados pela prefeitura. Os testes do tipo PCR - coleta material com cotonete inserido pelo nariz - estão sendo realizados entre aqueles que estiverem sintomáticos até sete dias e que procuraram uma das unidades de pronto atendimento (UPA) da capital.

Os sem-teto que testarem positivo serão encaminhados para isolamento no Sesc Venda Nova, onde serão acompanhados pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. No local, existem 300 vagas. Atualmente há 23 pessoas em tratamento.

