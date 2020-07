A Igreja São José terá quatro missas presenciais neste domingo (2), dia que marca o retorno das celebrações na paróquia da região central de Belo Horizonte. A retomada acontece após quatro meses de interrupções, devido à pandemia do novo coronavírus. As celebrações estavam sendo transmitidas na internet.

Seguindo os critérios estabelecidos pela Arquidiocese de BH, que deu aval às paróquias em 18 de junho, o templo instalado na avenida Afosno Pena terá a capacidade reduzida, além de medição de temperatura, disponibilidade de álcool em gel na entrada e no momento da comunhão. Os fiéis deverão usar máscaras.

"A igreja tem capacidade para mil pessoas, sendo 560 sentadas, mas somente 94 poderão entrar, após retirada de senha antes e durante a missa", registra o padre Flávio Campos. O número de celebrações também foi reduzido. Antes, aos domingos, eram sete. Durante a semana serão duas.

Padre Flávio acredita que, neste primeiro momento, a retomada será lenta por parte do público. "Embora a São José seja a mais movimentada no Centro, as pessoas ainda estão receosas, bem comprometidas com o isolamento", assinala o religioso, que reforça a orientação para que as pessoas dos grupos de risco não saiam de casa.

No altar, além do padre, só estarão dois cantores. Leitores e ministros ficarão num espaço à parte. Padre Flávio, que celebrará a missa das 19h, ainda não elaborou o discurso de abertura, mas adianta que a mensagem a ser passada é de compromisso e esperança para que a pandemia seja logo superada.

"Precisamos ajudar para que ela passe, mostrando responsabilidade com o próximo e o respeito às novas normas de convivência. Muito coisa mudou, especialmente os modos de se relacionar", salienta o sacerdote.

Confessionário

Outra atividade importante, as confissões, será retomada a partir de segunda-feira. Elas devem ser agendas na secretaria da Igreja São José e ocorrerão três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas.

Confira a programação:

Igreja São José

Rua dos Tupis, 164 - Centro

Misssas: 8h, 10h, 16h e 19h (aos domingos) e 8h e 18h (durante a semana)