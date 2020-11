A iluminação de Natal de Belo Horizonte será inaugurada nesta quarta-feira (2), dia em que os 300 anos de Minas Gerais são celebrados. O evento, que ganhou o nome de Festival Luzes da Liberdade, contará com iluminação por um circuito entre a Praça da Estação e a Praça da Liberdade, passando pela rua da Bahia. O investimento é de R$ 1,4 milhão.

Conforme o Hoje em Dia adiantou na segunda-feira (23), a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) decidiu fazer uma iluminação descentralizada, para que não haja aglomeração na Praça da Liberdade, que há mais de 30 anos é atração para as famílias belo-horizontinas por causa das luzes de Natal. O viaduto Santa Tereza também deverá participar do circuito, que ficará disponível até dia 6 de janeiro de 2021.

Além disso, o festival Luzes da Liberdade contará com projeções audiovisuais (em edifícios, como o Palácio da Liberdade), espetáculos de lasers que poderão ser vistos de diferentes pontos da cidade e apresentações musicais realizadas em dois equipamentos parceiros do Circuito Liberdade.

Os shows acontecem na Funarte Liberdade (edifício Rainha da Sucata), com entrada gratuita, e no Teatro do Minas Tênis Clube (rua da Bahia, 2244), com entrada a R$ 10. O primeiro tem 60 lugares disponíveis e o segundo, 150 – já considerando o distanciamento social. As apresentações também serão transmitidas pelas redes sociais do projeto. Veja aqui a programação.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), que pelo segundo ano consecutivo participa como patrocinadora do evento, a ramificação da iluminação será essencial para evitar a aglomeração. A Cemig, que também é uma das investidoras do projeto, afirmou que falará sobre sua participação na segunda-feira (30), quando se pronunciar aos acionistas.

A reportagem aguarda um posicionamento da Prefeitura de Belo Horizonte sobre a realização da iluminação de Natal.