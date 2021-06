Após três meses de funcionamento, a vacinação contra a Covid-19 em formato drive-thru no campus da UFMG, na Pampulha, foi suspensa pela prefeitura da capital, nessa terça-feira (15), devido à falta de imunizantes. A expectativa, segundo a universidade, é que a aplicação de doses seja retomada na próxima semana.

Segundo a administração municipal, a suspensão se deve ao envio inferior de vacinas, do que o esperado, pelo governo de Minas. As pessoas devem acompanhar informações sobre novos grupos incluídos na campanha, pré-requisitos, documentação exigida e a lista dos postos disponíveis no site da PBH.

Instalada na entrada da universidade, pela avenida Abrahão Caram, 763, da UFMG, a estrutura de drive-thru foi montada pela prefeitura, com apoio do Departamento de Assistência à Saúde do Trabalhador (Dast), vinculado à Pró-reitoria de Recursos Humanos da instituição.

Em nota, a prefeitura informou que as aplicações de vacinas contra a Covid-19 são feitas nos centros de saúde, postos extras e pontos de drive-thru. No entanto, os locais são "dinâmicos e passam por alterações por questões de logísticas para evitar aglomeração do público".

Por isso, ainda conforme a PBH, é importante que os usuários fiquem atentos aos locais de vacinação, já que os pontos são alterados frequentemente. Os locais que estão vacinando contra a Covid, no momento, podem ser verificados neste link.

Leia mais:

Operação busca prender 'serial killer do DF’ suspeito de matar quatro pessoas da mesma família

BH pode definir nesta quarta se volta às aulas presenciais será com até 50% dos alunos em cada turma

BH inicia vacinação contra Covid-19 de grávidas e puérperas sem comorbidades; saiba condições