Um incêndio atingiu um galpão de reciclagem de pallets no fim da noite dessa quarta-feira (26) em Contagem, na Grande BH. Apesar das chamas altas causadas pela queima de material combustível, ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em um amontoado de madeira do lado de fora do edifício. Os militares conseguiram impedir que as chamas chegassem ao galpão, e também às casas próximas.

O local não possui vigia, e ainda não se sabe o que poderia ter causado o incêndio no local. Até o momento, o prejuízo não foi calculado.

