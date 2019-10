Um incêndio atingiu uma vegetação no condomínio Alphaville, em Nova Lima, neste sábado (19). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local para combater as chamas. De acordo com a corporação, trata-se de um incêndio em mata de grandes proporções, mas não há riscos para os moradores.

Os focos de incêndio em vegetações mineiras quase dobraram nos primeiros 15 dias deste mês, em relação a igual período do ano passado. Conforme o Corpo de Bombeiros, houve aumento de 71,64% nas queimadas - que saltaram de 476 para 817, representando um aumento de 341 áreas incendiadas.

A previsão para este sábado é de muito calor e tempo seco, com possibilidade de chuvas isoladas a partir da tarde na Região Metropolitana de Belo Horizonte.