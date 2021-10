Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã desta terça-feira (19), um galpão de usinagem na rua Abrahão João, bairro Parque São José, na região Oeste de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros faz o combate das chamas. Não há vítimas.

De acordo com a corporação, os militares foram acionados por volta das 6h para debelar o fogo. Há muita fumaça, que pode ser vista de várias partes da cidade, e a origem do fogo está no subsolo. As causas do incêndio, que começou antes da chegada dos funcionários, não foram divulgadas.

Cortina de fumaça pode ser vista de várias regiões de BH

Segundo os militares, os imóveis vizinhos foram evacuados, uma vez que ainda há o risco de propagação das chamas, e a rua interditada. Sete equipes seguem no atendimento da ocorrência.

Para acessar a área consumida pelo fogo, os agentes utilizam as casas próximas. Neste momento, o incêndio já encontra-se isolado, contudo, parte da estrutura está entrando em colapso, o que impede a atuação dos bombeiros no interior do imóvel. Os bombeiros realizaram a abertura em dois pontos para ventilar o ambiente e, ao mesmo tempo, chegar às chamas.

Morador da região há 30 anos, o motorista de aplicativo Tiago Silva, 32, falou sobre o susto. Ele acordou cedo para trabalhar, por volta das 4h, e ouviu alguns barulhos - os fundos da casa dele dividem muro com a empresa. No entanto, saiu normalmente, pois não percebeu nada de diferente.

Porém, por volta das 7h30, recebeu a notícia do incêndio. “Uma amiga e os meus pais me ligaram para eu voltar para casa porque estava pegando fogo no galpão aqui atrás”. A família precisou deixar a residência por conta dos riscos do fogo se alastrar e não sabe quando poderá retornar.

*Com informações de Lucas Prates

