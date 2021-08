Um incêndio destruiu uma madeireira no bairro Independência, na manhã desta terça-feira (24), na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 7h. Ninguém se feriu.

De acordo com os militares, fogo havia sido controlado antes das 10h. Entretanto, por se tratar de grande quantidade de madeira, foi necessária a ajuda de uma escavadeira para limpar a área e dar sequência ao trabalho. Foram necessárias também quatro viaturas dos Bombeiros.

Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo causado pelo incidente.

Riberão das Neves

Já em Ribeirão das Neves, na Grande BH, parte de um restaurante também foi atingida por chamas, na noite dessa segunda (23). Os Bombeiros foram acionados por volta de meia noite e suspeitam que um curto-circuito tenha sido o gatilho para o início do fogo. Ninguém se feriu.

Testemunhas no local afirmaram que o incêndio se espalhou rapidamente e moradores tentaram controlar com mangueiras.

O trabalho dos militares durou cerca de uma hora. A dificuldade se deu por causa do material de revestimento do telhado do restaurante. Eles acreditam que seja um tipo de palha com produtos impermeabilizantes, o que impedia a ação da água.

