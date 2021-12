Um incêndio em uma lanchenete na tarde desta quarta-feira (15) mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros no Shopping Paragem, no bairro Buritis, região Oeste de Belo Horizonte. Segundo a corporação, não houve feridos.

De acordo com os bombeiros, o chamado foi feito pela lanchonete Boca do Forno, situada na Avenida Professor Mário Werneck. Na ocorrência, a empresa informou que o primeiro pavimento do shopping estava em chamas. Segundo os agentes, a Boca do Forno informou que o incêndio teve início na cozinha e se alastrou rapidamente. Militares relataram também que havia muita fumaça preta no local.

A causa do acidente, segundo os militares, foi um princípio de incêndio em uma fritadeira da lanchonete.

Os militares realizaram a ventilação do local e prestaram orientações à proprietária.



