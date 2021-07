Nos últimos 14 dias, houve uma queda de 11% na taxa de incidência da Covid-19 em Minas. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (22) pelo Comitê Extraordinário Covid-19, que se reúne semanalmente para discutir a situação da pandemia no Estado.

Com os resultados positivos, a classificação das macrorregiões de saúde se mantiveram as mesmas da semana passada, e 12 das 14 localidades permanecerão nas ondas mais flexíveis do Minas Consciente.

Apenas Leste do Sul, Nordeste e Triângulo do Sul permanecem na faixa vermelha do plano estadual. No entanto, não apresentam indícios de cenário epidemiológico desfavorável.

Nesta semana, o território mineiro chegou a 9 milhões de primeiras doses aplicadas, segundo o Vacinômetro, e registrou uma aceleração na distribuição do imunizante à população com a chegada de novas doses e ampliação dos públicos por idade.

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, reforçou a segurança dos produtos e a importância do reforço. “Não se deve escolher vacina ou acreditar em fake news. Todas as nossas análises são feitas com base nas que estão disponíveis e mostram que todas elas são eficazes”, afirmou.

Segundo o boletim epidemiológico, mais de 1,9 milhão de mineiros testaram positivo para o vírus e 49 mil perderam a vida. Os recuperados somam 1,8 milhão. Outros 60 mil seguem em observação, internados ou em isolamento social.

Macrorregiões por onda:

Verde: Sudeste e Vale do Aço

Amarela: Centro, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, Noroeste, Norte, Oeste, Sul e Triângulo do Norte

Vermelha: Leste do Sul, Nordeste e Triângulo do Sul

*Com informações de Agência Minas

Leia mais:

Fila da internação por Covid-19 caiu quase quatro vezes em Minas desde junho, diz Estado

Minas confirma 144 óbitos e mais de 6 mil casos de Covid em 24 horas