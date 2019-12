Mais uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio no Centro de Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (5). A vítima, de 31 anos, foi esfaqueada na avenida Amazonas, próximo à praça Raul Soares. O suspeito é o ex-marido, de 61 anos. Depois de ferir a vítima, o homem tentou se matar, fazendo dois cortes profundos no pescoço com a mesma faca usada no crime.

De acordo com o tenente Abílio de Moura, do 1º BPM, as viaturas da Polícia Militar chegaram rapidamente e socorreram os dois até o Hospital João XXIII. A mulher, que sofreu facadas no braço esquerdo e na axila, não ficou gravemente ferida e pôde relatar aos policiais o que aconteceu. Já o homem chegou ao hospital em estado grave, por ter perdido muito sangue.

Segundo relato da vítima, os dois foram casados por 13 anos e estavam separados há um ano e meio. Nesse período, o homem tentou várias vezes uma reconciliação, sem sucesso. Nesta quinta-feira, eles pegaram o mesmo ônibus em Contagem, na Grande BH, e conversaram durante a viagem.

Ao descer do coletivo, na avenida Amazonas, os dois teriam discutido e homem a atacado com a faca. Populares conseguiram conter a agressão empurrando o homem.

“A vítima contou que recebeu muitas ameaças desde a separação, mas que nunca havia prestado queixa. Isso mostra a importância de se fazer uma denúncia ao receber ameaças, pois se tivesse uma medida protetiva, esse homem poderia ser preso ao tentar se aproximar da mulher”, afirmou o tenente.

Uma equipe de policiais está no pronto-socorro para escoltar o suspeito. O caso será levado para Central de Flagrantes 2.

No dia 26 de novembro, uma mulher foi atacada com quatro facadas no cruzamento entre a avenida Amazonas e a rua dos Tupis, próximo ao local da ocorrência desta quinta. O principal suspeito, que foi preso, é o namorado dela.