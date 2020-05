O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou, na manhã desta quarta-feira (20), que as aulas na rede estadual podem retornar somente em 2021. Segundo ele, embora as crianças sejam pouco afetadas pelo novo coronavírus, elas podem transmiti-lo para pais e avós. Zema também disse que festas e jogos de futebol estão na lista de atividades que não devem ocorrer neste ano.

As declarações foram dadas em entrevista à rádio Itatiaia. Após a repercussão da reportagem, o gestor utilizou o Twitter, nesta tarde, para pedir calma à população e reforçar que não sabe quando as aulas irão retornar, mas que elas podem voltar a ocorrer em "um mês, dois meses, três, quatro". Leia:

"Pessoal, vamos ter calma. As aulas continuam suspensas e não há previsão de serem retomadas. Me perguntaram quando as escolas vão reabrir, eu disse que não sei, não é possível dizer. Reitero: pode ser que as aulas voltem em um mês, dois meses, três, quatro. Hoje, não é possível ter uma previsão. Estamos monitorando a pandemia e gostaríamos que os alunos não fossem muito prejudicados. Mas, a vida em primeiro lugar, sempre", declarou no microblog.

Mais cedo, no entanto, em entrevista à rádio, Zema disse que a volta às aulas, além de eventos sociais, esportivos e festas, "muito dificilmente vão acontecer neste ano novamente". Segundo ele, a exposição de mil pessoas em um único local, em plena pandemia, é como "espalhar veneno". "Seria uma irresponsabilidade muito grande", disse.

Conforme o governador, o grande problema não são as crianças em aula em si, já que, segundo Zema, há comprovação de que elas são pouco afetadas pelo vírus. A questão seria a transmissão para pessoas mais velhas, dentro de casa.

"Nós não sabemos o desenrolar da crise. Pode ser que no mês que vem já esteja disponível uma vacina. Acho pouco provável. Mas já está provado que as crianças são pouco afetadas pelo vírus, mas elas levam o vírus para dentro de casa. São quase que imunes, mas acabam levando para os pais, avós. Nesse momento, não seria nem um pouco adequado. Nós vamos estar acompanhando, mas a previsão é que isso (retorno das aulas) não seja feito tão cedo porque o vírus está no meio de nós. Nós estamos acompanhando muito de perto. O meu desejo é que isso aconteça o quanto antes, mas não podemos expor ninguém a risco", disse.

O professor de educação física Daniel Alves, de 44 anos, acredita que o retorno das aulas deve ser feito apenas em momento seguro. Segundo ele, mesmo que as aulas retornassem na semana que vem, ele não permitiria a volta da filha, Isabelle, de sete anos. A menina começou o primeiro ano do Ensino Fundamental neste ano e chegou a ter pouco mais de um mês de aulas antes da suspensão pela pandemia de Covid-19.

"Do ponto de vista em relação à proteção, eu acho uma boa ideia (o retorno em 2021). É claro que isso vai atrasar as crianças. Mas se voltar semana que vem, eu não voltaria com a minha filha. Eu acho que um prazo seguro, sendo otimista, seria setembro", opinou.

Zema também afirmou que é favorável ao adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) porque a prova tem como característica a reunião de muitas pessoas. "Se o Enem for significar grandes aglomerações e, pelo que eu sei, sempre foi, eu sou favorável a um adiamento ou que se faça de uma forma que as pessoas não fiquem concentradas. Nem sei nem se é possível", declarou. A declaração foi dada antes do anúncio oficial do governo federal sobre o adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital.

A reportagem de Hoje em Dia entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) para entender em que é baseada a fala de Zema sobre a possibilidade de que as aulas só retornem em 2021 e também para saber se a mesma é válida para o ensino superior, como é o caso dos turnos na Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). O retorno é aguardado.