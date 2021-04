Os três indicadores de monitoramento da Covid-19 em Belo Horizonte tiveram queda nesta sexta-feira (9), segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, mas a taxa de ocupação de leitos de UTI segue quase no limite.

A taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva chegou a 92,8%. Já a ocupação das enfermarias, para pacientes menos graves com a doença, atingiu 73,2%. Os indicadores permanecem em nível máximo de alerta, em vermelho.

Nos hospitais privados, houve uma queda de ocupação de leitos de terapia intensiva nos últimos três dias, que passou de 95,7% para 88,9%. São 65 leitos disponíveis na rede suplementar.

O número médio de transmissão por infectado (RT), que mede a circulação do coronavírus na capital, está em 0,93. Isso significa que a cada grupo de cem pessoas contaminadas, outras 93 são infectadas.

Desde o início da pandemia, 3.578 já morreram de Covid-19 na cidade, de um total de 154.964 infectados. Foram registrados 143.569 pacientes recuperados e outros 7.817 seguem em acompanhamento. Somente nas últimas 24 horas, 44 pessoas perderam a vida para a Covid no município.

Vacinação

Segundo o levantamento, 721.970 imunizantes contra a Covid-19 foram destinados a Belo Horizonte até o momento. Destes, 639.725 foram distribuídos aos postos de imunização e 497.661 foram aplicadas, sendo 393.894 em primeira dose e 119.891 na segunda.

A Secretaria Municipal de Saúde vai aplicar a segunda dose contra a Covid-19 em idosos de 75 e 76 anos neste sábado (10), seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. A aplicação será feita com um intervalo de 14 a 28 dias para os imunizados com a Coronavac.

O atendimento será feito das 7h30 às 16h30 nos centros de saúde da cidade e das 8h às 16h30 nos seis pontos de drive-thru. Os endereços podem ser consultados no portal da PBH.