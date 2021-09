O influenciador digital mineiro Gustavo Tubarão teve o celular furtado nessa terça-feira (28), antes da partida do Atlético contra o Palmeiras, no Mineirão.

Segundo o empresário do humorista, Pedro Gazzola, Tubarão disse que está bem. “Acabei de ser roubado. Passaram a mão, nem senti”, afirmou o jovem de 21 anos, através da conta de um amigo em uma rede social.

Na mesma postagem, ele afirmou que está receoso em perder o perfil no Instagram, que conta com mais de 5 milhões de seguidores. “Tudo meu estava nesse celular. Tudo de importante, senhas. O importante é que estou bem”.

De acordo com o influencer, o Boletim de Ocorrências (B.O.) foi registrado, os suspeitos identificados, mas o aparelho não foi localizado.

Transtornos

A partida do Galo também marcou a volta da torcida atleticana ao Gigante da Pampulha. Algumas pessoas não conseguiram chegar a tempo de entrar no estádio, nem mesmo com a tolerância no horário de fechamento das catracas.

Em um dos portões que davam acesso à Esplanada, um torcedor foi detido por policiais militares, acusado de furtar celulares na fila que dava acesso ao portão. A confusão, que teve direto a grades derrubadas, terminou com o suspeito sendo levado para a delegacia do Mineirão.

