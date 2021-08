Torcedores do Mineirão terão desconto de 50% para testes de Covid-19 no laboratório Hermes Pardini. A ação já começará para a partida do próximo jogo, na quarta-feira (18), entre Atlético-MG e River Plate. A parceria acontecerá nos cinco primeiros jogos.

O protocolo de reabertura da Prefeitura de Belo Horizonte estabeleceu a obrigatoriedade de apresentar um teste impresso e negativo do novo coronavírus feito até 72 horas antes de entrar no estádio. Com esse desconto, o público pagará R$ 70 pelo teste rápido de antígeno (liberado com 30 minutos após a coleta) e R$ 130 pelo RT-PCR (liberado no dia seguinte da coleta).

Para realizar o exame com desconto, basta apresentar o ingresso, digital ou impresso, em qualquer unidade do Hermes Pardini, sem a necessidade de agendamento prévio. Quem preferir fazer o teste em casa, é necessário agendar pelo WhatsApp (31) 3228-6200.

Além do desconto, quem fizer o teste no Hermes Pardini também terá direito ao acesso facilitado e em catracas exclusivas.

“Estamos otimistas com o retorno do público ao estádio e sabemos da importância de priorizar a segurança e o bem-estar de todos”, afirma Samuel Lloyd, diretor do Mineirão.

Após o primeiro jogo, será feita uma pesquisa com o público para saber o que os torcedores acharam da parceria.

Leia mais:

Minas recebe mais 420 mil doses de vacinas da Pfizer e CoronaVac nesta sexta

BH vacina contra Covid moradores de 28 anos na terça; veja locais e horários

Pesquisa de vacina contra Covid-19 da UFMG receberá R$ 30 milhões do acordo da Vale