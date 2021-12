O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta segunda-feira (6) um aviso de alto de risco de transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas. O alerta é válido para 53 cidades mineiras e dura até esta terça-feira (7).

De acordo com o Instituto, o acumulado de chuva nas áreas destacadas pode ser acima de 100 mm. Os locais mais afetados durante os próximos dias serão o Vale do Rio Doce, a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Centro do Estado, o Triângulo Mineiro, o Noroeste e o Norte de Minas.

Além disso, os ventos intensos poderão chegar a 100km/h, com provável queda de granizo, queda de árvores e corte de energia elétrica.

Confira as instruções do Inmet para se prevenir durante as chuvas

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

Observe alteração nas encostas;

Permaneça em local abrigado;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

