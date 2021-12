A chuva que castigou Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira (6) não vai dar trégua nos próximos dias. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que alerta para precipitação em várias regiões de Minas.

De acordo com o Inmet, espera-se céu nublado, com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas nas regiões Central, Metropolitana de BH, Norte, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Noroeste de Minas, até a próxima quinta-feira (9).

Nas demais regiões, o céu permanece nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No decorrer da semana, a máxima prevista para o estado é de 33ºC e mínima de 12ºC.

Para esta segunda (6), o instituto alerta que há risco de tempestade ao longo dia, especialmente nas regiões Central, Oeste e Sul de Minas.

Grande BH

De acordo com Inmet, o início da semana segue instável em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte, com possibilidade de chuvas fortes, acompanhadas de descargas elétricas e ventos fortes.

A Defesa Civil de BH alertou para a ocorrência de pancadas de chuva (60 a 80 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8h de terça-feira (7). Na capital, o céu vai permanecer nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas até quinta-feira (9).

As temperaturas seguem estáveis durante esta semana, com previsão de máxima de 26ºC e mínima de 14ºC em BH, uma leve queda em comparação com os registros dos últimos dias.

O Inmet anunciou que a média climatológica da capital para o mês de dezembro é de 358 mm. E, de acordo com os dados da série histórica do Instituto, o mês de dezembro mais chuvoso ocorreu no ano de 2011 com total de chuva de 720,0 mm.

