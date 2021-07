Nesta terça-feira (20) o frio continua intenso no Sudeste do país devido à presença da massa de ar polar. Em Minas Gerais, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de geada para esta terça-feira (20), que pode atingir 185 cidades em diversas regiões do Estado.

Segundo o órgão, o primeiro e mais severo, prevê risco de perda de plantações e temperaturas mínimas entre 3ºC e 0ºC entre 3h e 7h. Jáos outros dois apontam para menor risco de perda dos plantios, e cravam previsão de termômetros em mínima de até 3ºC, das 4h às 7h.

Confira as cidades mais afetadas:

Primeiro Alerta

Segundo Alerta

Terceiro Alerta

Belo Horizonte

E a Defesa Civil de Belo Horizonte também emitiu um alerta para baixas temperaturas até a próxima sexta-feira (23), com mínimas de 12 °C nas primeiras horas do dia.

Veja as recomendações para o período:

- Hidrate-se;⠀⠀⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;⠀⠀⠀

- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;⠀⠀⠀

- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.