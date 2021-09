As inscrições para o mutirão de reconhecimento de paternidade/maternidade, do programa ‘Direito a Ter Pai’, promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), estão abertas até quarta-feira (22). O programa é gratuito e contempla tanto a ação espontânea quanto por meio de exames de DNA.

Os interessados devem encaminhar a documentação necessária para a unidade da DPMG de sua cidade, pelos canais digitais ou presencialmente. Nesta edição, Belo Horizonte e mais 55 cidades mineiras participarão do atendimento. Confira aqui a lista de municípios.

O direito à paternidade é garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Contudo, segundo Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), mais de 7 mil bebês que nasceram em Minas Gerais neste ano não têm pai na certidão de nascimento.

Quem for solicitar o exame de DNA deve informar o nome, telefone e endereço do possível genitor. A DPMG agendará a coleta em um laboratório, e entrará em contato com ambas as partes para informar a data e o local.

Nos casos do reconhecimento espontâneo, será marcada uma sessão de conciliação com ambas as partes. Na ocasião, o defensor irá elaborar o Termo de Reconhecimento e tomará as providências para incluir as informações na certidão de nascimento.

É válido ressaltar que os atendimentos também estão disponíveis para interessados em reconhecer a paternidade de possíveis filhos.

Os documentos necessários para participar são:

Certidão de nascimento daquele que pretende ser reconhecido, sem o nome do pai ou da mãe

Documento de identificação com foto

Comprovante de endereço

Documento pessoal do representante legal, no caso de requerente menor de idade

Nome, telefone e endereço do possível genitor

Esta é a nona edição do 'Direito a Ter Pai', que é promovido desde 2011. Segundo a DPMG, já foram realizados mais de 60 mil atendimentos.

