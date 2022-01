O Instituto Galo e diversos parceiros estão arrecadando doações para ajudar as vítimas das chuvas em Minas. Os donativos serão entregues em cidades e instituições que precisam de socorro. Contagem e Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já foram contempladas com as doações.

A campanha do instituto teve início no começo desta semana e convocou torcedores, torcidas organizadas, empresas parceiras e outras entidades. A ação arrecada roupas, água mineral, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal.

CEO do Instituto Galo, Thiago Azevedo Camargo conta que a iniciativa surgiu dos conselheiros do instituto e do presidente do Atlético, Sérgio Coelho. “Ele sugeriu que a gente abraçasse essa causa, diante da situação do Estado”, afirmou.

A instituição também mobilizou 20 torcidas e empresas parceiras. No total, oito caminhões cheios de donativos já foram distribuídos. Neste sábado (15), a ação faz a entrega de quatro caminhões cheios de doações para a população do Vale do Jequitinhonha. Vespasiano e Rio Acima, cidades da Grande BH, também serão contempladas com as doações. A campanha será realizada até 31 de janeiro.

Veja os locais onde os donativos podem ser entregues:

Arena MRV

Rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia, Belo Horizonte

Sede de Lourdes

R. Bernardo Guimarães, 2.300 - Lourdes, Belo Horizonte

Cidade do Galo

Rodovia MG 424, Km 21 - Bairro Jardim da Glória – Vespasiano

Vila Olímpica

Avenida D. Pedro I, 2.676 - Planalto - Belo Horizonte

Labareda

Avenida Portugal, 4.020 - Itapoã - Belo Horizonte

Lojas do Galo e Postos da Auto Truck

As doações também podem ser feitas em dinheiro:

PIX (CNPJ): 35.777.212/0001-64

Instituto Galo

Banco: 077 INTER

Agência: 0001

Conta: 119758687

Além do Instituto do Galo, torcedores e parceiros e 16 agências da Cemig estão participando da campanha SOS Chuvas MG. São elas:

Belo Horizonte

Edifício Sede - Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho

Betim

Praça Tiradentes, 84

Ipatinga

Rua Uberlândia, nº 321, Centro

Itabira

Rua Topázio, 45, Areão

Paracatu

Rua Matias Mundim, 337, Santa Lúcia

Varginha

Rua Presidente Antônio Carlos, 538, Centro

Divinópolis

Rua Itapecerica, 151, Centro

Pará de Minas

Rua João Alexandre, 670, Dom Bosco

Montes Claros

Rua Padre Augusto, 550, Centro

Almenara

Rua Hermano de Souza, 214, Centro

Teófilo Otoni

Praça Germânica, 16, Centro

Salinas

Avenida Frederico Leão Bitencourt, 64

Januária

Avenida Cônego Ramiro Leite, 17, Centro

Uberlândia

Avenida João Pinheiro, 1.373, Aparecida

Patos de Minas

Avenida Prefeito Camundinho, 861, Lagoa Grande

Pouso Alegre

Praça João Pinheiro, 194, Centro

Leia também:

Após tragédia em Capitólio, estados vão avaliar áreas turísticas suscetíveis a desastres

Pedido de suspensão das atividades na Usina Carioca, em Pará de Minas, é entregue à Justiça