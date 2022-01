A Companhia Tecidos Santanense – Usina Carioca se tornou alvo de ação cautelar devido a deficiências na execução do Plano de Ação Emergencial (PAE) da barragem instalada no Rio São João, entre Conceição do Pará e Pará de Minas, na região Central do Estado. O pedido foi ajuizado nesta sexta-feira (14) pelo Governo do Estado e o Ministério Público de Minas Gerais.

A ação requer que a empresa suspensa as atividades de uso da água para geração de energia, e que adote medidas para garantir estabilidade e segurança da estrutura. No domingo (9), o responsável pelo PAE da Barragem Carioca declarou a situação de emergência em razão do grande volume de águas, que chegou ao nível 3 na terça-feira (11).

Ainda segundo a ação, a empresa não teria assumido o protagonismo exigido na execução do PAE, tendo omitido mapeamento da população em Zona de Autossalvamento (ZAS) e informações sobre amparo aos animais atingidos. Defesa Civil, Prefeitura, Polícia Militar e Bombeiros mantêm o monitoramento na barragem.

Segundo a Prefeitura de Pará de Minas, foi identificada uma fratura no duto que leva água ao gerador da usina que está sendo acompanhada. A operação da hidrelétrica que gerava energia para a fábrica de tecidos foi suspensa, depois que a barragem construída no início da década de 1970, segundo o prefeito do município, Elias Diniz (PSD), apresentou risco de colapso, com o alto volume de chuvas na região.

Segundo o plano de emergência apresentado pela empresa, a mancha de inundação atinge vários municípios. Das mil pessoas que vivem no distrito, 30 tiveram de ser retiradas com urgência nesse domingo (9), como precaução e estão em casas de parentes. Outras 100 que moram nos municípios de Onça do Pitangui e Conceição do Pará foram levadas para abrigos nessas cidades.

