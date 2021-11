Mais da metade das cidades mineiras estão debaixo de chuva desde o início desta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 272 municípios mineiros estão em estado de alerta.

As cidades mais afetadas pelo acúmulo de água estão e pelos fortes temporais estão localizadas nas regiões do Triângulo, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Zona da Mata, Norte, Sul, Sudoeste, Noroeste e Norte do Estado.



A ocorrência de tempestades é provocada pela zona de Convergência do Atlântico Sul. Durante esse fenômeno meteorológico, as nuvens que se formam na região amazônica se deslocam pelo país e se concentram sobre Minas.

Risco geológico em BH

Nesta quinta-feira (11) a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de risco geológico em toda a capital. O aviso foi feito devido ao volume previsto de chuva para as próximas 48h, existindo a possibilidade de risco geológico forte até o próximo domingo (14). O órgão recomenda que os moradores da cidade fiquem atentos ao grau de saturação do solo, em sinais construtivos e que tenham cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Acumulado de chuvas em BH

Novembro está obrigando o belo-horizontino a usar bastante o guarda-chuva e se manter atento aos locais de inundações e deslizamentos. Até esta quinta-feira, todas as regionais da capital já registram mais da metade da média climatológica, de 239,8 mm, prevista para todo o mês.

Confira como está o acumulado de chuvas nas regiões:

Barreiro: 173,4 (72%)

Centro Sul: 148,0 (62%)

Leste: 170,4 (71%)

Nordeste: 152,0 (63%)

Noroeste: 143,4 (60%)

Norte: 115,6 (48%)

Oeste: 163,0 (68%)

Pampulha: 161,6 (67%)

Venda Nova: 141,0 (59%)

