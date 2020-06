Os casacos já saíram do guarda-roupa, com o frio que chegou no início desta semana, mas o período de inverno no Hemisfério Sul só começa oficialmente neste sábado (20), a partir de 18h44.

Apesar das baixas temperaturas que caracterizam a estação, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de um inverno levemente mais quente que o normal.

"Como não há nenhuma anormalidade, como El Niño ou El Niña (fenômenos que provocam grandes alterações no clima), o inverno poderá ter um ligeiro aumento de temperatura, se não chegar nenhuma massa de ar fria", avisa o meteorologista Cléber de Souza.

Para o primeiro dia de inverno, a previsão é a mesma desta sexta-feira (19), com céu claro a parcialmente nublado e temperatura na capital mineira de 12° C (a mínima) a 26° C (a máxima).

No Estado, a mínima deverá ser de 6º C, na região Sul, e a máxima de 31° C, no Triângulo Mineiro.

Como o inverno é a estação mais seca do ano, com pouca incidência de chuvas, Souza alerta para a possibilidade de queimadas.

"Há um quadro de baixa umidade, deixando o solo mais seco e acarretando queimadas", registra o meteorologista.

