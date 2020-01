A investigação epidemiológica acerca da chamada "síndrome nefroneural", que é conduzida pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde, incluirá a apuração de possíveis casos a partir de novembro do ano passado para cá. Isso significa ir além das ocorrências recentes de pacientes internados com sintomas do problema.

O objetivo é descobrir se houve, em meses anteriores, casos semelhantes, e se as supostas vítimas teriam consumido a cerveja Belorizontina, da Backer. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que emitiu uma nota técnica com essa orientação aos profissionais do setor no Estado.

Desde o início da última semana, são investigados casos de pacientes internados com problemas renais e neurológicos desencadeados pela síndrome. Até então, foram 11 pacientes internados com os sintomas, sendo que um deles morreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Amostras de sangue de três pacientes hospitalizados apresentaram a substância tóxica dietilenoglicol, a mesma identificada em três amostras da Belorizontina.

Por meio de nota, a Backer esclareceu que a substância dietilenoglicol não faz parte de nenhuma etapa do processo de fabricação de seus produtos, e que continua colaborando com as autoridades.

Segundo a Polícia Civil, os peritos do Instituto de Criminalística já realizaram análises de amostras de cerveja da Backer neste sábado (11). Além disso, são realizados exames no material que foi recolhido na cervejaria durante perícia na última quinta-feira (9), sendo que os laudos devem ficar prontos nos próximos dias.

Leia mais:

A partir desta segunda, é possível devolver garrafas de Belorizontina e receber o dinheiro de volta

Polícia apura caso de jovens que passaram mal após consumo da Belorizontina no Rio

Polícia Civil não descarta hipótese de que cervejaria tenha sido sabotada por ex-funcionário