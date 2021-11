Moradores de Ipatinga, no Vale do Aço, não precisam mais usar máscaras em locais abertos, conforme novo decreto publicado pela prefeitura na terça-feira (16), que estabeleu novas diretrizes para a proteção das pessoas durante a pandemia de Covid-19.

De acordo com o executivo municipal, a medida foi possível pois mais de 70% da população completou o esquema vacinal, além da "regularidade no calendário de vacinação e imunização no município". Mesmo assim, o item de proteção segue obigatório "em locais fechados, transporte público, estabelecimentos comerciais, indústrias e áreas comuns de condomínios".

O executivo municipal reforça que pessoas do grupo de risco para complicações do novo coronavírus devem continuar com o uso da máscara em todas as situações. A recomendação para uso de álcool em gel e higienização dos espaços também foi mantida na cidade.

Vacinação

Segundo o boletim epidemiolóigico divulgado pela cidade na terça-feira (16), 186.980 pessoas tinham se vacinado com a primeira dose, das quais 142.051 receberam a segunda dose. A terceira aplicação foi necessária para 15.404 moradores, e outros 4.599 receberam a vacina da Janssen, ministrada em aplicação única.

