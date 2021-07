Editais para credenciamento de profissionais da área de saúde foram abertos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) em Belo Horizonte. Os certames estão vigentes até a próxima sexta-feira (16), e disponíveis neste site.

As vagas de credenciamento são para assistentes sociais e médicos especialistas em radiologia e diagnóstico, hematologia, hematologia pediátrica e neonatologia. Os atendimentos acontecerão no Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP) e no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Os salários são a partir de R$ 3 mil para assistente social e de R$ 11.180,00 para médicos.

A documentação deve ser entregue no departamento pessoal do HGIP, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, no endereço Alameda Ezequiel Dias 225, bairro Santa Efigênia.

Dúvidas sobre os editais: (31) 3237-2214 / 2393 / 2537.

