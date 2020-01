A população de Belo Horizonte está apreensiva com a possibilidade de chuvas fortes nos próximos dias. Só na capital, 180 milímetros de água são esperados entre esta quinta-feira (23) e sábado (25). O dado é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nessa quarta (22), a estimativa chegou a 250 mm, mas foi reduzida, já que os cálculos são refeitos dia após dia.

Quinta: 50 mm

Sexta: 90 mm

Sábado: 40 mm

Para esta quinta, de acordo com a Defesa Civil de BH, são aguardados entre 50 e 70 mm de água acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta sexta-feira (24). A previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a encoberto, com máxima estimada em 24°C. Devido à quantidade de chuva, a umidade relativa do ar fica em torno de 85% à tarde. Na madrugada, a mínima chegou a 18°C.

Já nesta sexta-feira (24), o volume deve subir para 90 milímetros e cair, no sábado (25), para 40 mm. Cleber Souza, meteorologista do Inmet em Belo Horizonte, faz questão de reforçar que a previsão é para o decorrer do dia - e não em uma hora, como circulam informações em aplicativos de mensagem.

"A previsão para esta quinta, por exemplo, que é de 50mm, é para o decorrer do dia. Ou seja, pode ocorrer este volume em 24 horas e não tudo de uma vez", explicou. Cleber também relembrou que a população precisa ficar atenta e não se deslocar para as áreas de risco. Isso porque, mesmo uma chuva de 40 mm, se ocorrer em um período curto de 1 hora, por exemplo, já é suficiente para causar estragos.

Também segundo a Defesa Civil de BH, até 6h40 desta quinta-feira (23), já choveu até 162% a mais do que o esperado para todo o mês de janeiro. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, já choveu mais do que a média climatológica de janeiro em BH em praticamente todas as regiões. A exceção é a regional Norte. Veja o acumulado de chuva por região da capital:

Barreiro - 465,4 (141%)

Centro Sul - 542,0 (162%)

Leste - 379,2 (115%)

Nordeste - 380,6 (116%)

Noroeste - 495,8 (151%)

Norte - 293,4 (89%)

Oeste - 532,2 (162%)

Pampulha - 453,0 (138%)

Venda Nova - 357,2 (109%)

Média climatológica em BH (Janeiro): 329,1 mm

(INMET, 1981-2010)

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.⠀⠀

Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.⠀

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial em áreas de encostas e morros.

Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

