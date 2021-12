A torcida do Atlético já lota as ruas próximas ao Mineirão, na Pampulha, em Belo Horizonte. Neste domingo (5), o time joga contra o Red Bull Bragantino ainda pelo Campeonato Brasileiro. Ao final da partida, o Galo irá levantar a taça de bicampeão, conquistada na última quinta-feira (4) após a vitória de 3 a 2 sobre o Bahia.

Os atleticanos já se preparam para mais uma festa de celebração do título. Nas imediações do estádio, muita animação e há quem até esteja vestido ou pintado de verde como o personagem Hulk, em homenagem ao atacante da equipe mineira.

Os portões do estádio estão abertos desde as 13h. Até as 16h, a trilha sonora fica por conta do DJ português Pete Tha Zouk.

⚽️🐔 Torcedor pintado de verde como Hulk agita atleticanos no entorno do Mineirão, onde o Galo enfrenta o Red Bull Bragantino no jogo de entrega da taça de campeão brasileiro de 2021. pic.twitter.com/Tnm3ln2cGP — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 5, 2021

Trânsito

Uma operação para facilitar a mobilidade dos torcedores foi montada no local pela BHTrans. Motoristas são orientados, inclusive, sobre a possibilidade de um grande número de veículos nas proximidades do estádio e na orla da Lagoa da Pampulha.

O sentido de circulação na avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Coronel Oscar Paschoal e C, será invertido. Nesse trecho, ambas as pistas vão operar no sentido Antônio Carlos e orla.

Leia também

Justiça de Minas mantém decisão da PBH de proibir festa do título do Galo na Savassi

Com título confirmado, Atlético recebe o Red Bull Bragantino em jogo da entrega da taça