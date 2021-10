Um rapaz de 19 anos foi encontrado morto na Vila Barragem Santa Lúcia, região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (24). Ele foi baleado seis vezes na região da cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada no beco Santa Inês já sem vida por volta da meia-noite. A perícia esteve no local e constatou que o jovem foi morto por uma arma calibre 38.

Conforme testemunhas, o rapaz atuava no tráfico de drogas no Morro do Papagaio, vizinho ao local onde foi encontrado morto. Moradores da região e parentes da vítima foram ouvidos, mas não souberam informar autoria e motivação para o crime.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

