A polícia está à procura de dois homens que agrediram até a morte um jovem, de 20 anos, no bairro Lindéia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime foi registrado na tarde desta quinta-feira (14) dentro de uma oficina mecânica onde trabalhava.

Segundo a Polícia Militar, o chamado veio de um funcionário do estabelecimento. Quando os militares chegaram ao local, a testemunha contou que a vítima entrou na loja por volta das 15h30, sendo perseguido por dois suspeitos não identificados. Percebendo a confusão, ele teria se trancado no banheiro do local e apenas ouviu o que estava acontecendo.

O homem contou que os agressores acusaram o colega de trabalho de ter roubado uma biqueira. A vítima negou, mas foi agredida com chutes, socos e pauladas. Ainda de acordo com a PM, uma tampa de esgoto foi usada para acertar a cabeça do rapaz, que teria caído no chão já desacordado.

Após o crime, a dupla tentou arrombar a porta do banheiro, onde estava a testemunha. Eles também ameaçaram colocar fogo na oficina, mas acabaram fugindo sem serem vistos.

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao endereço, a vítima já estava sem vida.

Os militares chegaram a fazer um rastreamento na região, mas os suspeitos não foram encontrados.

