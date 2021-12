Um acidente na BR-040 matou um rapaz e deixou outras três vítimas feridas em Conselheiro Lafaiete, região do Alto Paraopeba. Um veículo de passeio rodou na pista e atingiu uma caminhonete. A fatalidade aconteceu na tarde dessa quinta-feira (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos envolvidos possuíam dois ocupantes cada. No primeiro deles, uma das vítimas recebeu atendimento pela equipe do SAMU, com suspeita de trauma no tórax, e foi encaminhada ao hospital da cidade. A outra vítima desse mesmo carro, um homem, acabou morrendo no local. De acordo com os bombeiros, ele estava preso às ferragens e foi necessário uso de técnicas de desencarceramento para a retirada do corpo.

Na caminhonete, o condutor e o passageiro sofreram ferimentos generalizados, mas estavam conscientes. Os dois foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para uma unidade de saúde de Lafaiete.

Militares relatam que, de acordo com informações do passageiro da caminhonete, que trafegava de Conselheiro Lafaiete a Juiz de Fora, o condutor do carro de passeio, que ía de Juiz de Fora a Belo Horizonte, rodou na pista e invadiu a contramão, colidindo com a caminhonete.



