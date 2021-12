Uma criança de 8 anos baleada nessa quinta-feira (23), em Contagem, na Grande BH, durante perseguição policial acabou morrendo nesta sexta-feira (24). Segundo a Polícia Militar (PM), suspeitos em um veículo em fuga dispararam contra a criança, que caminhava na rua com um parente em direção a uma igreja.

O menino foi atingido no braço, mas o projétil atravessou o pulmão. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Contagem, no bairro Eldorado. A criança chegou em estado grave e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, a perseguição teve início após uma abordagem em blitz realizada no bairro Camilo Alves. No momento em que foi pedida a parada do veículo, o motorista do Citroën C4 desobedeceu a ordem e fugiu.

A partir daí teve início a perseguição, com troca de tiros. Segundo a PM e uma tia da vítima, testemunha do tiroteio, um dos suspeitos disparou contra a criança.

Durante a perseguição foi montado um cerco com outras viaturas e até mesmo o uso de helicóptero. Os homens foram presos, mas a arma não foi localizada.

Uma investigação será instaurada para averiguar a origem do disparo. No entanto, segundo a PM, como a bala atravessou o corpo do jovem, não é possível saber qual o calibre do projétil.

