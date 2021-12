As unidades do restaurante popular de Betim, localizadas no Centro e no bairro Teresópolis da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficarão fechadas temporariamente entre os dias 27 e 2 de janeiro. Neste período, os locais passarão por reforma.

Conforme a prefeitura do município, após a reabertura, a partir de 3 de janeiro, o valor da refeição será mantido em R$ 4,50. “Outra novidades é que, em 2022, as duas unidades passarão a funcionar também no período noturno, oferecendo jantar”, informou.

O cronograma da obra, na unidade Centro, prevê manutenções no piso da cozinha, na rampa de alimentação e instalação do gás que abastece a produção das refeições, entre outros reparos.

Na segunda unidade, no bairro Teresópolis, a reforma abrangerá as mangueiras de gás, torneiras, fornos, além dos panelões utilizados para o preparo de alimentos.

