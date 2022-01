Jovens de15 anos que vão completar 16 até 2 de outubro já podem fazer o cadastro eleitoral para as eleições deste ano. O prazo para a solicitação segue até 4 de maio.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), não é necessário esperar a data de aniversário para fazer o pedido. Minas tem 53.754 eleitores com 16 e 17 anos, idade em que o voto não é obrigatório, apesar de permitido.

Esse número representa 0,35% do eleitorado apto a votar neste ano - 15.402.847 pessoas. Em comparação com as eleições em 2018, o número caiu mais da metade - eram 112.868 eleitores aptos nessa faixa etária (0,72% do total apto - 15.700.966).

Atendimento

A solicitação do título de eleitor pode ser feita por meio do sistema Título Net, no site do TRE. Basta preencher os dados no formulário e anexar foto do documento de identidade, selfie segurando o documento ao lado do rosto e comprovante de endereço.

Em caso de dificuldade no acesso à internet ou com o sistema, o interessado pode buscar atendimento presencial em um cartório eleitoral. O jovem deve levar um documento de identidade e comprovante de endereço. Veja os endereços aqui.

Os cartórios e centrais de atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. Para o atendimento presencial, é recomendado o agendamento prévio, que pode ser feito pelo site ou pelo Disque-Eleitor – telefone 148 ou (31) 2116-3600.

Quem fizer o alistamento eleitoral até 4 de maio continuará sem a coleta da biometria, tendo em vista que o serviço está suspenso em todo o país.

