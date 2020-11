O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpriu mandados de quebra de sigilo fiscal e bancário contra os sócios da Cervejaria Backer nesta quarta-feira (24). Os mandados foram expedidos pelo juiz da 2a Vara Criminal de Belo Horizonte, a pedido da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor da capital que determinou também que eles se ausentem do país e a suspensão de atividades das empresas relacionadas à marca.

Para o MPMG, a retomada das atividades do templo cervejeiro, no bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, no mês passado para degustação da Capitão Senra, um dos rótulos comprometidos com dietilenoglicol "constituiu verdadeiro desrespeito às vítimas e demonstram a intenção dos sócios em continuarem a produção e venda do produto, em verdadeira continuidade delitiva".

De acordo com processo, 26 pessoas foram intoxicadas com cervejas produzidas pela Backer. Dez delas morreram e 16 que ficaram com algum tipo de sequela.