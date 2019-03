O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) derrubou, na tarde desta quarta-feira (13), a liminar que garantia a liberdade de 12 investigados no caso da tragédia em Brumadinho. Entre eles, há engenheiros e geólogos contratados ou terceirizados pela mineradora Vale. Agora, os acusados deverão voltar aos presídios para cumprirem a prisão provisória.

Oito dos investigados tiveram a prisão provisória decretada no dia 15 de fevereiro, mas conseguiram liminar para sair da prisão, assinada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nefi Cordeiro. Na ocasião, o magistrado afirmou que os acusados já depuseram, não houve fuga nem indicação de destruição de provas ou induzimento de testemunhas, o que demonstraria “a desnecessidade da prisão”.

As investigações realizadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de Minas Gerais apuram se os acusados sabiam dos problemas existentes na barragem I da Mina do Córrego do Feijão, que se rompeu no dia 25 de janeiro. Até o momento, foram contabilizados 201 mortos e 107 desaparecidos.

Por meio de nota, a Vale afirma que "essas prisões são desnecessárias, pois os colaboradores já haviam prestado depoimento de forma espontânea e estavam disponíveis para prestar novos esclarecimentos às autoridades a qualquer momento".

"Atendendo à recomendação da força-tarefa, inclusive como medida cautelar alternativa à prisão, - tal como destacado em recente decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do STJ, de 27 de fevereiro sobre a legalidade das prisões dos funcionários da Vale - , todos esses funcionários já estavam afastados. A companhia e seus empregados têm apresentado, desde o momento do rompimento da barragem, todos os documentos e informações solicitados voluntariamente e, como maior interessada na apuração dos fatos, a Vale continuará contribuindo com as investigações", afirma a empresa.