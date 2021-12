O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou nesta segunda-feira (13) o novo modelo de urna eletrônica que será usado nas eleições de 2022. Segundo o TSE, essa nova versão é mais segura, moderna e possui novos requisitos de acessibilidade.

Nesta segunda, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, visitou uma fábrica onde são produzidos os novos módulos das urnas, em Manaus (AM). Em coletiva de imprensa, o ministro afirma que "estamos trabalhando para proteger os sistemas do TSE quase por uma questão de imagem, porque quanto ao conteúdo não tem como fraudar a eleição". Segundo ele, o TSE está se aperfeiçoando e aumentando a proteção em relação à cibersegurança.

O tribunal afirma que a linha de produção na capital amazonense produzirá 225 mil das novas urnas, de um total de 577 mil que serão usadas nas eleições do ano que vem.

Renovação

Neste ano, o Tribunal adquiriu 32.609 urnas do modelo UE 2020 para atualizar parte do parque tecnológico, em virtude da necessidade de substituição dos aparelhos fabricados de 2006 a 2008, porque a vida útil deles se esgotou. A Justiça Eleitoral explica que as urnas eletrônicas são planejadas para serem substituídas após seis eleições, o que supera os 10 anos de uso desde a fabricação. Ainda conforme o órgão, os principais motivos que levam a essa substituição são a obsolescência tecnológica, a necessidade de evolução da segurança ou o aumento da taxa de falhas dos modelos antigos.

Esta é a segunda compra de urnas eletrônicas para as eleições de 2022 e 2024. Os equipamentos que completaram a sexta eleição em 2020 deverão ser substituídos pela Justiça Eleitoral até 2024.



Leia também:

CMBH derruba veto de Kalil a projeto que torna templos religiosos em serviços essenciais da capital

Pagamento do 13º salário dos servidores mineiros será na quarta-feira, em parcela única