O desembargador Gilson Soares Lemes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), suspendeu, nessa segunda-feira (8), a liminar que autorizava o funcionamento presencial de 13 creches e pré-escolas em Belo Horizonte. A decisão atende a um pedido formalizado pela prefeitura da capital mineira.

Para o magistrado, há “risco de grave lesão à saúde e à ordem públicas municipais, seja em virtude da grave crise sanitária que vem enfrentando, provocada pela pandemia da Covid-19, seja em razão do efeito multiplicador, que já está a se manifestar”.

As escolas, que atendem crianças de 0 a 5 anos, tinham conseguido autorização para funcionar em setembro do ano passado, mesmo com a decisão da administração municipal de suspender os alvarás de funcionamento das instituições de ensino por causa da pandemia da Covid-19.

A medida ocorreu logo depois que o governo do Estado anunciou a autorização para a volta das aulas presenciais em cidades na onda verde do Minas Consciente. No entanto, cabia às prefeituras decidirem se acatariam ou não a resolução.

