O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, afirmou que não irá à solenidade de diplomação dos eleitos em 2020. A cerimônia está marcada para a tarde desta sexta-feira (18), no Grande Teatro do Palácio das Artes, no Centro da capital.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta manhã, ele relembrou a gravidade da pandemia da Covid-19 na cidade. BH já registrou, até o momento, 1.773 óbitos, segundo boletim epidemiológico de quinta (17). “Prestem atenção neste final de ano. Cuidado para você não matar seu pai, não matar seu amigo, não matar sua mãe e não passar o último Natal com a sua família”, disse.

Por isso, descartou presença no evento, além de afirmar que também não irá comparecer na posse, em 1º de janeiro. “Hoje tem diplomação e não vou. Já comuniquei ao desembargador (Alexandre Victor de Carvalho, presidente do Tribunal Regional Eleitoral). Tem a posse no dia primeiro de janeiro e não vou. Quero completar o meu mandato. Temos que ter responsabilidade. O poder púbico já enterrou quase R$ 420 milhões em ajuda ao povo. Agora não é com o poder público mais, agora é com a população”, finalizou.

