O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou, nesta terça-feira (11), que o município ainda depende da liberação da verba de R$ 70 milhões por parte do governo do Estado para lançar o processo de licitação para a realização de obras de contenção de cheias na avenida Teresa Cristina.

O valor repassado pelo governo de Minas é oriundo do acordo da Vale. Ainda segundo o prefeito, a obra na bacia custaria aos cofres públicos o valor de R$ 90 milhões, sendo R$ 20 milhões repassados pela administração municipal.

“O que precisamos do governo do Estado é R$ 70 milhões. Essa licitação está parada na procuradoria porque não podemos licitar sem orçamento. É só o governo repassar, que a prefeitura vai colocar mais 20 milhões. Nós temos orçamento para a bacia, que é o importante”, disse.

Kalil também afirmou que, logo após a liberação, o processo licitatório será feito em 48 horas. “O problema é a bacia. Se o governo repassar o valor que disse que ia passar, mas não passou ainda, nós vamos inteirar porque temos em caixa para inteirar, vamos poder colocar a licitação na rua. Sem o orçamento é contra a lei colocar”, concluiu.

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) informou que reservou os recursos no Termo de Reparação firmado junto à Vale e que irá repassar o valor de R$ 71 milhões para a execução. O governo afirmou, ainda, que em reunião realizada em outubro, a PBH ficou responsável por finalizar a orçamentação e o Estado por viabilizar aportes adicionais, “tendo em vista o aumento dos custos de obra”.

“Na última semana as equipes da PBH concluíram a orçamentação para execução da bacia de detenção, porém, a formalização do convênio ainda depende da inserção completa da documentação por parte da prefeitura no Sistema de Gestão de Convênios do Estado (Sigcon). Quando houver a inserção de toda documentação obrigatória prevista pela legislação vigente e a análise técnica pelo Estado, será formalizado o Convênio e efetuado o repasse”, diz o comunicado.

Leia mais:

Devido às fortes chuvas, Kalil transfere gabinete para centro de operações 'aqui não perco nada'

'A qualquer sinal, saia de casa', alerta Kalil sobre risco geológico alto em BH

BH tem R$ 150 milhões reservados para obras de tapa-buraco e recapeamento após chuvas