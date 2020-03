O prefeito Alexandre Kalil determinou, nesta terça-feira (17), o esvaziamento completo dos prédios da Prefeitura de Belo Horizonte e a suspensão de alvarás na cidade. As ações foram definidas após reunião do Comitê de Enfrentamento da Pandemia Covid-19, nessa manhã, e divulgadas em transmissão ao vivo pelo Facebook.

De acordo com Kalil, o esvaziamento dos setores não representa ponto facultativo. "Estarão todos trabalhando, em suas casas, em contato com seus secretários e esses em contato com o prefeito, até pessoalmente, porque eu estarei no meu gabinete, que vai funcionar durante mais essa crise que Belo Horizonte enfrenta", afirmou.

Sem se estender no assunto, o prefeito informou que está suspensa, a partir desta terça, a concessão de alvarás, públicos ou privados, por tempo indeterminado.

Além disso, o gestor afirmou que as obras de reconstrução da cidade, feitas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) após as fortes chuvas dos últimos dois meses, continuam "com efetivo mínimo administrativo e máximo nas ruas, por se tratar de uma obra dispersa".

Kalil anunciou que as feiras estão suspensas, disse que foi informado pela BH Airport que, a partir de abril, todos os voos internacionais serão suspensos e elogiou a atitude do governo de Minas Gerais, segundo notícia veiculada (mas confirmada pela assessoria do governo estadual), de que shoppings, feiras e bares serão fechados.

“Se não tomar medidas duras e sérias, nós vamos demorar dois, três, quatro, cinco meses, não é férias gente. Eu não faço isso porque tenho que comandar a cidade, senão faria isso de casa.”

Kalil acrescentou que todos os fechamentos de rua estão suspensos. “Vai ser muito duro pra muita gente. não quer dizer também que vamos deixar esses comerciantes ao léu”, é obrigação do poder público ir atrás dessas pessoas que tiverem prejuízo.

“Agora, nós temos que entender uma coisa. Essa tragédia acaba em pouco tempo se a gente respeitar a guerra, ou vai demorar a passar. Isso depende de vocês, depende de nós”.

O prefeito de Belo Horizonte deu uma previsão do que se avizinha em termos de necessidade de novos leitos para comportar os pacientes do novo coronavírus.

“Se Belo horizonte seguir o fluxo normal do que está acontecendo no mundo, nós precisaríamos de 8 mil leitos de CTI, na pior das hipóteses, e 4 mil leitos na melhor”, enfatizando que essa falta de leitos também tem acometido os demais países, como Itália, china, França e EUA.

Ao falar sobre o tom alarmante, Kalil lembrou ter 60 anos de idade e estar no grupo de risco da doença. “Eu não tô a fim de morrer. Não por descaso, por ignorância”, disse o chefe do executivo municipal.

Esta matéria está em atualização. Aguarde...