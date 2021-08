O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), afirmou, na manhã desta quinta-feira (19), que não tem receio de voltar atrás na decisão de autorizar o retorno da torcida aos estádios na Capital. A declaração foi dada após ele dizer que se desesperou ao ver as cenas de aglomeração de torcedores do Atlético no Mineirão, na noite dessa quarta (18), antes do jogo contra o River Plate, pela Libertadores.

"Do jeito que está não vai ter, não. Isso foi um acerto entre o Mineirão e o Atlético. Primeiro, foi bom o resultado, todo mundo sabe, nunca escondi meu coração atleticano para ninguém, mas quando eu vi aquela cena no Mineirão eu desesperei, ontem mesmo entrei em contato com o secretário de Saúde (Jackson Machado)", disse em entrevista à TV Globo nesta manhã.

Kalil disse, ainda, que a volta da torcida ao Mineirão não cumpriu o “combinado” e que as cenas “horrorosas” foram um desrespeito ao prefeito.

"A gente quer melhorar, quer ajudar, fazer tudo para melhorar, para compensar tudo o que todo mundo passou, mas quem pode colaborar, não colabora. Não foi isso que foi combinado, eu vi torcida organizada lá que, pelo preço do ingresso, não poderia estar lá, e eu quero apurar. Não tenho o menor receio de voltar tudo para trás. Estão enganados quem acha que 'é o Atlético, ele não vai fazer'. Não vai fazer, uma ova. Fizeram um desaforo e um desrespeito ao prefeito de Belo Horizonte", disse o prefeito, que também ponderou, que o primeiro jogo com retorno de torcedores não “passou no teste”.

"Se foi evento teste como disseram, não passou no teste, não vai acontecer de novo se for nesse molde. O que me entristeceu diante da minha alegria toda de ontem foram aquelas cenas horrorosas, irresponsáveis, porque o prefeito faz parte da irresponsabilidade, não estou jogando no colo de ninguém, porque o prefeito burro que é, aceitou que eles iam cumprir o compromisso que eles tinham com a prefeitura", finalizou.

Ainda segundo Kalil, a prefeitura irá convocar o Cruzeiro, que terá o retorno da torcida nesta sexta (20) contra o Confiança, para que os mesmos problemas não se repitam. “O Cruzeiro vai estrear agora no Mineirão. Nós vamos chamar o Cruzeiro para não se repetir isso”, concluiu.

Ao Hoje em Dia, o assessor de imprensa do Galo, Cássio Arreguy, disse que o clube fez tudo o que estava ao alcance para orientar o público e que lives e vídeos foram divulgados nas redes sociais como forma de alerta. Durante a partida, orientadores estavam no estádio para conscientizar os torcedores.

A reportagem também entrou em contato com a Minas Arena, responsável pela administração do Mineirão, mas ainda aguarda um retorno.

