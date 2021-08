O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), disse que está “muito satisfeito” com a campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital mineira. Em declaração dada nesta quinta-feira (19), o chefe do Executivo municipal afirmou, ainda, que não politiza a vacina e que não irá “apostar corrida” com ninguém.

“Não vamos politizar vacina e não vamos apostar corrida com ninguém. Quando se aposta corrida, acontece como aconteceu no Rio e em São Paulo. São Paulo está na justiça pedindo dose porque não tem pra dar e o Rio está lá pedindo ao Ministério e parando a vacinação em 3, 4 dias, porque não tem vacina. Isso não é corrida política não, isso é técnica e como fazer. Então BH não teve problema, teve só na primeira semana. Se eu não guardasse a vacina, eu já estava vacinando até cachorrinho”, disse em entrevista à TV Globo nesta manhã.

Até a manhã desta quinta, mais de 1,6 milhão de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a enfermidade em BH. Deste grupo, 769.539 tomaram o reforço. Segundo prevê o cronograma divulgado pela prefeitura, até 4 de setembro, todos os adultos com mais de 18 anos estarão imunizados com ao menos uma aplicação. Hoje, recebem a dose as pessoas de 27 anos.

“Acho que não houve tumulto, houve um caso pontual ali e aqui. Nós temos que lembrar que temos uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, que é outro ponto muito sensível, e eu particularmente estou muito satisfeito com a vacinação em Belo Horizonte. Dentro do cronograma, era para acabar a primeira dose em setembro no Brasil inteiro, e Belo Horizonte vai acabar, com aplicação da segunda dose em setembro”, concluiu.

